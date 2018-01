Durante uma caminhada de quase uma hora pelas ruas do centro de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) ouviu reclamações de camelôs e motoboys, posou para fotos e deixou o trânsito ainda mais complicado. "Deixa "nóis" trabalhar!", gritou o camelô Renato Santos, de 36 anos. "Libera as motos na Marginal", pediu um motoqueiro. O prefeito respondeu com acenos e sorrisos.