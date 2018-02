Kassab agora aposta no Piritubão para receber congresso da Fifa

SÃO PAULO - A aposta da Prefeitura de São Paulo para realizar o Congresso da Fifa - que, por regra, acontece sempre na cidade de abertura - é um antigo conhecido das manchetes esportivas: o Piritubão, terreno na zona norte cogitado no início do ano para receber o estádio de abertura da Copa do Mundo de 2014. O novo centro de convenções que a Prefeitura quer criar na zona norte da cidade deverá ter seu edital de licitação lançado no segundo semestre deste ano. A previsão é que a primeira fase das obras, que contempla 160 mil m² de área útil, custe R$ 1,1 bilhão e esteja pronta até 2013.

"O congresso dá uma visibilidade gigantesca à cidade e não queremos perder essa chance", diz o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Marcos Cintra. O Piritubão será feito por meio de uma Parceria Público Privada (PPP) e deverá custar R$ 3 bilhões no total. As fases dois e três da construção deverão começar apenas após o término da Copa do Mundo de 2014. O planejamento da Prefeitura é que tudo esteja pronto para que São Paulo seja sede da Expo 2020, daqui a 9 anos.

Kassab (sem partido) aproveitou a cerimônia de inauguração do 6º Salão do Turismo, na manhã de hoje no Parque Anhembi, para anunciar que na próxima semana deve ser publicado o edital para a construção de um centro de convenções e eventos em Pirituba, conhecido como Piritubão. "Será o maior centro de eventos de São Paulo, com 5 milhões de m². Só o pavilhão terá uma área cinco vezes maior que a do Anhembi", disse o prefeito.

Sobre a realização da abertura da Copa do Mundo de 2014 em São Paulo, Kassab adiantou que, do ponto de vista político, a decisão já está tomada. "Agora só nos falta cumprir alguns rituais burocráticos", disse. Em outra cerimônia no Palácio dos Bandeirantes no mesmo momento, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) admitiu ter recebido na terça-feira ligações de Ricardo Teixeira, Orlando Silva e Andres Sanchez. Mas não quis revelar o teor.

Divulgação. Com a confirmação da capital como sede da abertura da Copa, o governo municipal também quer aumentar a divulgação da cidade em outros estados e fora do país. Ontem a SPTuris fez aditivos de R$ 30 milhões nos contratos mantido desde 2009 com as agências de propaganda Propeg e Lew Lara, duas gigantes do setor. Ao todo as duas agências vão receber R$ 60 milhões para fazer campanhas publicitárias sobre a capital.

Na peça mais recente produzida pela Propeg e que deve ser veiculada em oito estados, é divulgada a reforma do Teatro Municipal. "Depois do Museu do Futebol e da Biblioteca Mário de Andrade, agora São Paulo ganha a restauração de um de seus maiores monumentos", divulga a propaganda.