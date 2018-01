Kassab afirma que interdição do Center Norte está mantida para sexta-feira

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), afirmou na manhã desta quinta-feira, 29, que a interdição do Shopping Center Norte está mantida. Segundo Kassab, o empreendimento já está tecnicamente interditado - falta apenas a lacração. Ele afirmou que a Prefeitura assumiu o risco de aguardar até as 10 horas desta sexta-feira para que o Center Norte fosse esvaziado. Caso a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) não dê parecer favorável ao shopping (para que ele continue funcionando) dentro deste prazo, fiscais da Prefeitura fecharão mesmo o Center Norte.

"Vamos ser bastante claros: a Prefeitura deu um prazo para a empresa. Demos 30 dias e depois informamos que em 72 horas o prédio estará fechado. Poderíamos ter fechado imediatamente. Eu assumi o risco", disse Kassab. "A partir de amanhã, quando estiver interditado, quem liberar (o funcionamento shopping) assumirá esse risco."

O Center Norte enviou documentação à Prefeitura na última sexta-feira, mas os laudos e planos apresentados foram considerados "insuficientes" pelo grupo de acompanhamento formado na Prefeitura - com técnicos das secretarias do Verde e do Meio Ambiente, de Habitação, Controle Urbano, Coordenação das Subprefeituras e da Cetesb. Kassab disse que o governo municipal aguarda os investimentos da administração do Center Norte para que a Cetesb libere a área.

Na quarta-feira, representantes do Center Norte assinaram com o Ministério Público Estadual um Termo de Ajustamento de Conduta preliminar (TAC). No documento, que também contou com a assinatura de técnicos da Cetesb como testemunhas, o shopping se compromete a adotar diversas medidas emergenciais para tentar evitar a lacração da área.