Kassab afirma que denúncias de propina vão ser investigadas

O prefeito Gilberto Kassab diz que a Prefeitura vai investigar a denúncia feita por Daniela Gonzales, ex-diretora da empresa Brookfield Gestão de Empreendimentos, de que o grupo pagou propina a Hussain Aref Saab para liberar obras dos shoppings Higienópolis e Paulista.

Gonzales afirmou à Folha de S.Paulo que, em diversas ocasiões, a empresa pagou para o ex-diretor de aprovações da Prefeitura para liberar obras irregulares.

De acordo com Kassab, Ricardo Pereira Leite, secretário de Habitação de São Paulo, tem colaborado com as investigações sobre Aref. Sobre o ex-diretor, pesam denúncias de enriquecimento ilícito e recebimento de propinas. Ele foi afastado da Prefeitura em maio. A Folha revelou que ele comprou 106 imóveis em 7 anos na Prefeitura.

A ex-diretora também disse à Folha que o vereador Aurélio Miguel (PR) recebeu dinheiro para intermediar na CET facilidades para obras irregulares de ampliação do shopping Pátio Paulista. Kassab disse que não comentaria sobre o vereador. Por meio da assessoria, Miguel nega o conteúdo da acusação.

Na manhã desta quinta-feira, 14, o Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram mandato de busca e apreensão de documentos na casa e no escritório do ex-diretor da Prefeitura. O advogado de Aref, que nega as denúncias de irregularidades, considerou a medida desnecessária e disse que processará Daniela Gonzales pelas declarações à Folha.

A Brookfield Gestão de Empreendimentos nega o pagamento de propina e diz que a ex-diretora financeira do grupo foi demitida em 2010 por irregularidades na gestão. A ex-diretora nega ter praticado irregularidades e se diz vítima de perseguição por não compactuar com o que foi denunciado.