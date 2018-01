Kassab afirma que cidade ganharia com projeto

"Na medida em que os clubes adotassem comprovadamente programas ambientais - como reúso de água e coleta de lixo seletiva, entre outros -, o valor máximo seria gradativamente reduzido. A cidade passaria a receber recursos efetivos e, também, teria ganhos ambientais", informa a nota enviada pela assessoria de imprensa do ex-prefeito sobre o assunto.

No projeto de lei enviado à Câmara, Kassab argumentava que os clubes "com projeção internacional, contam com torcedores de seus respectivos times de futebol por todo o território nacional, o que revela o caráter social da manutenção da ocupação das áreas pelos clubes".

A reportagem também entrou em contato durante a semana passada com as assessorias de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Juventus, Círculo Militar, Ipê e Esperia, mas nenhum deles respondeu aos contatos realizados.