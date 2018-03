Kassab acata Justiça e tira salários dos servidores de site A Prefeitura de São Paulo tirou ontem do ar a relação de funcionários e salários disponível desde setembro de 2009 no site "De Olho nas Contas". A Prefeitura atende à determinação do juiz Luiz Sergio Fernandes de Souza, da 8.ª Vara da Fazenda Pública, que aceitou mandado impetrado pela Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura (Fasp).