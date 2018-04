Kassab: 6 anos para tirar os moradores das áreas de risco

A promessa foi feita ontem pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), durante a divulgação do mapeamento das áreas de risco elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Contratado pela Prefeitura, o trabalho está pronto desde 20 de dezembro.

O mapeamento apontou que 28.933 famílias vivem em áreas de risco alto e muito alto. A prioridade da Prefeitura é retirar as pessoas cujas moradias estão em locais mais críticos. Para as demais, o prazo dado por Kassab é de seis anos. "Estamos fazendo um investimento expressivo nessa área. Se esse ritmo for mantido, em seis anos teremos condições de remover todas essas famílias", disse Kassab.

O IPT mapeou 407 áreas de risco. A subprefeitura de M"Boi Mirim, na zona sul, é a que tem mais pontos problemáticos - 50. Das 31 subprefeituras, só Sé, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro e Mooca não tiveram áreas mapeadas.