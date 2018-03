Kadett de amigos desaparecidos é encontrado carbonizado em Parelheiros

SÃO PAULO - A polícia encontrou em um matagal de Parelheiros, zona sul da capital, o Kadett vermelho usado pelos amigos Emerson Heida, de 28 anos, e Edson Edney da Silva, de 27, na noite de sexta-feira, 10, quando desapareceram. A dupla foi vista pela última vez em uma abordagem policial em Cidade Dutra, também na zona sul. A Corregedoria da PM e a Polícia Civil investigam o caso.

O Kadett foi localizado por volta das 21 horas de terça-feira, 14, carbonizado, em uma travessa de chão batido da Estrada do Jaceguai, segundo a polícia. A placa estava no chão, ao lado do veículo. O Grupo de Operações Especiais (GOE) deve realizar na manhã de quarta-feira, 15, esforços na região para buscar pistas e corpos.

Na data do desaparecimento, Emerson pegou emprestado o Kadett da sogra para levar seu irmão Anderson, de 26 anos, até o trabalho, na Volkswagen de São Bernardo, acompanhado do amigo Edson. Segundo familiares, Emerson não tem habilitação para dirigir e o veículo está com o licenciamento atrasado, mas decidiu ajudar o irmão recém-contratado.

No início da noite, Emerson deixou o irmão no ponto de ônibus do Largo do Rio Bonito, no bairro do Socorro, e pegou o retorno para voltar para casa. Anderson disse que entrou no ônibus e, de dentro do coletivo, viu Emerson e Edson parados no cruzamento das Avenidas Robert Kennedy e Professor Papini. Ambos estavam fora do Kadett, com as mãos para trás e conversando com PMs.

Anderson seguiu para o trabalho e, no caminho, ligou para a mulher de Emerson, Aline Christina Valentim, de 25 anos, para checar se ele chegara em casa. Ela respondeu que não.

(Com Elvis Pereira, do Jornal da Tarde)