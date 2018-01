Justiça suspende reintegração de posse do Cine Marrocos

SÃO PAULO - A Justiça suspendeu a reintegração de posse do prédio do Cine Marrocos, que foi alvo de uma megaoperação da polícia contra o tráfico de drogas na região central na última sexta-feira. A reintegração estava prevista para ocorrer até 1º de junho deste ano.

O mandado foi recolhido pelo juiz Emílio Migliano Neto, do Foro Central da 7ª Vara de Fazenda Pública, a pedido da Prefeitura, que é dona do imóvel e realiza um acordo com o Movimento Sem-Teto de São Paulo (MSTS) para que a desocupação seja realizada em etapas.

"O juiz retirou qualquer obrigação da Polícia Militar em apoiar os Oficiais de Justiça na reintegração de posse até nova manifestação judicial", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, em nota.

Na operação realizada na semana passada, a Justiça expediu 27 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. A polícia prendeu 32 pessoas – 5 em flagrante por tráfico.

As investigações apontaram que líderes do Movimento Sem Teto de São Paulo (MSTS) agiam em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) para consolidar o tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da cidade. Havia armas, drogas e munição no Cine Marrocos.