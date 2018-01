Justiça suspende cassação de mais três vereadores em SP

A Justiça Eleitoral acolheu nesta quarta-feira, 24, recurso contra a cassação dos vereadores Gilberto Natalini (PSDB), Marco Aurélio Cunha (DEM) e José Police Neto (PSDB). Dessa forma, todos obtêm efeito suspensivo da punição até julgamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), sem data para acontecer.

Os parlamentares foram cassados no fim de semana pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral, Aloísio Sérgio Resende Silveira, devido ao recebimento em doações considerados ilegais na campanha eleitoral de 2008.

Além deles, outros cinco vereadores - Antônio Donato, Ítalo Cardoso, Arselino Tatto, Juliana Cardoso e José Américo Ascêncio Dias, todos do PT - o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e sua vice, Alda Marco Antônio (PMDB), tiveram seus mandatos cassados, mas permanecem no cargo com recurso.