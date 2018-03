Justiça suspende bloqueio de bens do médico Roger Abdelmassih

Julia Baptista, do estadão.com.br,

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu por maioria de votos a cassação dos bens do médico Roger Abdelmassih, acusado de estuprar 56 clientes de sua clínica de reprodução assistida, a Clínica de Andrologia São Paulo, localizada em uma região nobre da cidade. A decisão foi dada nesta terça-feira, 14.

Abdelmassih foi acusado pelo Ministério Público, indiciado pela polícia em junho de 2009 e preso em agosto do ano passado. Em dezembro, ele foi solto por meio de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Tribunal de Justiça atendeu recurso do médico contra liminar da juíza Adriana Sachsida Garcia, da 34.ª Vara Cível da capital, que, em dezembro ano passado, determinou a indisponibilidade dos bens e imóveis e o bloqueio das aplicações financeiras do acusado. O pedido foi feito pela Promotoria de Defesa do Consumidor.

Segundo o advogado do médico Flávio Yarshell, o TJ-SP reconheceu a impossibilidade do Ministério Público de defender direitos 'homogêneos' em uma ação civil pública. "As mulheres prejudicadas teriam de provar tudo o que disseram na ação coletiva em ações individuais", afirmou.