Justiça solta casal preso em SP com base na Lei de Segurança Nacional

Atualizado às 11h51

SÃO PAULO - Dois jovens presos por suposta participação em atos de vandalismo na segunda-feira no centro de São Paulo, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, tiveram a liberdade provisória concedida pela Justiça. O pintor Humberto Caporelli, de 24 anos, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Belém, na zona leste da capital, às 23h dessa quarta-feira. Sua namorada, a estudante de moda Luana Bernardo Lopes, de 19 anos, saiu da Penitenciária Feminina de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, às 16h30, de acordo com o advogado Daniel Biral.

Caporelli e Luana foram presos em flagrante na esquina das Avenidas Ipiranga e São João, em meio a um quebra-quebra promovido por mascarados após protesto pacífico realizado pelos professores na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, eles estariam participando da depredação de uma viatura da Polícia Civil no local e foram detidos por sabotagem de meio de transporte, conforme previsto no artigo 15 da lei 7.170. A pena prevista é de 3 a 10 anos de reclusão.

A principal prova encontrada pela polícia são fotografias salvas na câmera de Caporelli, que registravam o ataque à viatura, capotada, e outros momentos de depredação.

O casal também foi enquadrado por associação criminosa, incitação ao crime, dano qualificado, pichação de monumento urbano e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - na mochila de Caporelli havia uma bomba de gás usada.

Outros presos. Outro três homens, de 21, 23 e 27 anos, detidos por roubos durante os protestos de segunda, também foram transferidos para o CDP. Um menor, que foi apreendido por atos infracionais de dano qualificado e resistência, está na Fundação Casa.