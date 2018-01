Justiça solta 14 suspeitos de ligação com o PCC

Dos 14 réus, dois continuam presos porque eram foragidos do sistema prisional. Segundo o promotor de Justiça Valdir dos Reis Júnior, da 6.ª Promotoria, o processo tem 14 réus e pelo menos 40 testemunhas. Geralmente, quando alguém falta, a audiência é adiada e a próxima só pode ser marcada num período de pelo menos 60 dias.

Reis Júnior afirmou ainda que o número de testemunhas era tão grande que as sessões tiveram de ser realizadas num dos plenários do Júri do Fórum Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, zona oeste. As faltas nas audiências fizeram as instruções judiciais atrasarem e os advogados dos réus pleitearem o relaxamento da prisão - porque os acusados já estavam presos havia nove meses. A reportagem procurou a PM para saber das faltas, mas não recebeu resposta.