Justiça só define no próximo ano se Thor Batista é culpado pela morte de ciclista Uma queda de eletricidade no Fórum de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, interrompeu ontem à tarde a segunda audiência do processo em que Thor Batista, de 21 anos, filho do empresário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira, é acusado de homicídio culposo (sem intenção). A sentença só deve ser anunciada no próximo ano.