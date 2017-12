Justiça recebe denúncia de crime ambiental

A empresa responderá pelo crime de "dificultar ou impedir o uso público das praias" e de "lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei". As penas são as aplicadas a pessoas jurídicas, com multa e suspensão das atividades.

Os funcionários Eduardo Ferreira Júnior, André Luis Alves França e Carlos Henrique de Lima Rosa foram denunciados pelos mesmos crimes. Se condenados, eles poderão cumprir penas que variam de 1 a 5 anos de prisão. A reportagem não conseguiu localizar os advogados até as 23 horas de ontem.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o vazamento ocorreu em abril do ano passado, apesar de vistoria realizada pelos três funcionários no Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Petrobrás. Os empregados não teriam tomado todas as medidas de segurança necessárias e, por isso, foram lançados cerca de 3,5 mil litros de óleo diesel no mar. O incidente provocou a morte de peixes e outros animais marinhos. A mancha de óleo atingiu diversas praias em São Sebastião.

Para o juiz, foram constatados indícios para o recebimento da denúncia, mas a culpa só será analisada ao final da ação.