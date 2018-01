Justiça proíbe mesas e cadeiras nas praias de Ubatuba

Uma ordem expedida pela Justiça Federal de Taubaté no último dia 18 está causando muita confusão nas praias de Ubatuba, no litoral Norte paulista, neste feriadão. A decisão da Justiça, que só foi comunicada aos comerciantes no dia 22, proíbe a colocação de mesas e cadeiras nas praias e multa de R$ 10 mil para os infratores. O pedido à Justiça foi feito pelo Ministério Público e também restringe a música ao vivo nos quiosques.

A medida desagradou os comerciantes, que temem queda de até 80% no movimento, o que, segundo eles, já provocou demissões. "Só no meu quiosque foram oito", afirmou o dono de um quiosque na Praia Grande, uma das mais movimentadas da cidade. Da mesma forma, os turistas também se mostram indignados. "É uma situação absurda, porque a gente está acostumada com esse tipo de conforto. Não vejo razão para proibir", disse a bancária Cidnéia Prata, que pretende ficar até o ano-novo em Ubatuba.

A Associação dos Quiosques das Praias de Ubatuba, que reúne 84 quiosques, analisa quais providências deverão ser tomadas para reverter a situação e evitar maiores prejuízos na temporada. Segundo o vice-presidente da associação, Carlos Roberto do Lago, "tem turista que está sentado no chão, debaixo do sol". Os comerciantes também estão preocupados com a possibilidade de "fuga" de turistas para outras cidades, inclusive da região, onde não exista esse tipo de restrição.

A Associação Comercial e Industrial de Ubatuba acompanha o caso e seus advogados também analisam a possibilidade de recurso contra a decisão da Justiça. A fiscalização deve ser feita pela prefeitura, com o acompanhamento do Ministério Público. Se não fiscalizar, o município corre o risco de ser multado em R$ 5 mil, por descumprimento à determinação judicial. "A estrutura é precária, mas teremos que cumprir a ordem judicial", disse o assessor da prefeitura local, Marcelo Mourão.

PROBLEMA ANTIGO

O problema começou em 2005, quando o Movimento de Defesa de Ubatuba entrou com uma ação Civil Pública pedindo restrições nas atividades dos 84 quiosques da cidade. A determinação judicial expedida na no dia 22 teria sido provocada pela falta de cumprimento de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em 2006 com o Ministério Público, que determinava um limite máximo de 30 jogos de mesa que cada quiosque teria direito a colocar no espaço da praia, desde que houvesse solicitação do cliente.