Justiça proíbe festa voltada a adolescentes em boate de SP

SÃO PAULO - A Justiça concedeu liminar que proíbe a casa noturna Pacha, localizada na rua Mergenthaler, na zona Oeste da capital paulista, de realizar festas para adolescentes, conhecidas como "Pacha Teen", sem alvará. A multa pode chegar a R$ 100 mil por evento realizado.

O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Lapa. A festa estaria marcada para esse sábado, 12, mas, segundo a boate, a foi cancelada e não há data para a realização de uma próxima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a liminar, a empresa também fica obrigada a anunciar, nos mesmos meios de comunicação e com a mesma amplitude com que divulgou os eventos, a não realização da festa adolescente enquanto não for apresentada a documentação necessária, sob pena de pagamento de multa de R$ 10 mil pelo descumprimento.

O promotor de Justiça Francismar Lamenza argumenta que no site da empresa havia informações sobre a ocorrência de festas, supostamente realizadas das 15 às 21 horas, com open bar sem venda de bebidas alcoólica, mas destacou que a Pacha não possui alvará que permite a realização dessas festas ou eventos e shows. Nesta terça-feira, a informação já havia sido retirada do site.

Segundo a assessoria de imprensa da boate, até ontem a Pacha não tinha recebido a notificação da Justiça.