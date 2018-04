Justiça paulista suspende de novo projeto de revitalização da Luz A Justiça suspendeu anteontem, mais uma vez, o projeto de concessão urbanística da Nova Luz - aposta do prefeito Gilberto Kassab (PSD) para renovar o bairro onde fica a cracolândia, no centro de São Paulo. O juiz da 8.ª Vara da Fazenda Pública, Adriano Marcos Laroca, deferiu liminar em ação popular contra a execução do projeto. Também foram suspensos o estudo de viabilidade econômica da Nova Luz e os trabalhos urbanísticos específicos complementares.