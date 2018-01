Justiça paulista julgou 196 casos somente na capital Na capital paulista, pelo menos 196 ações parar cobrar moradores que não queriam pagar mensalidade para associações já foram julgadas pelo Tribunal de Justiça (TJ-SP). A maior parte rendeu ganho de causa às associações, acusando os réus de enriquecimento ilícito. O mesmo aconteceu com a maioria das 1.315 ações julgadas pelo TJ-SP no interior do Estado.