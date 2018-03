Justiça nega recurso do MP e mantém Mizael Bispo livre

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira, 1, o recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado, alegando erro ou omissão contra decisão em agravo regimental relacionado a Mizael Bispo de Souza e Evandro Bezerra da Silva, acusados de envolvimento na morte da advogada Mércia Nakashima, em maio deste ano.

Veja também:

Laudo do caso Mércia coloca Mizael na cena do crime

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há informação sobre qual seria o teor do recurso apresentado pelo MP contra a decisão da desembargadora Angélica de Almeida, da 12ª Câmara de Direito Criminal, que concedeu o último habeas corpus a Mizael Bispo de Souza e ao vigia Evandro Bezerra Silva. O mérito do Habeas Corpus para os dois ainda deve ser julgado, segundo a Justiça.

Também nesta segunda-feira, a defesa de Mizael afirmou que o laudo da polícia é leviano e inconclusivo ao dizer que algas encontradas em um dos pares de sapato de Bispo provam que ele esteve na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, onde o corpo da vítima foi localizado.

Segundo o perito Renato Pattoli, do Instituto de Criminalística (IC), a evidência confirma que o sapato foi usado por alguém que colocou o pé na água da represa.

Para o advogado Sammir Haddad Junior, o laudo não especifica que a alga possa ser encontrada apenas naquela represa. "Essa alga pode ser encontrada no Brasil inteiro. Ele [o laudo] não pode afirmar que Mizael estava lá", enfatizou.

O laudo mostra que o exame microscópico encontrou ainda resíduos de ossos e chumbo e manchas de sangue em um dos dois pares de sapato de Bispo. As testemunhas do caso serão ouvidas durante a audiência de instrução no dia 18 de outubro, em Guarulhos.

Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. O corpo dela foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista. Para a polícia, Mizael teria se encontrado com ela em frente ao Hospital Geral de Guarulhos no início da noite. Em seguida, eles teriam seguido no carro dela para a represa, onde Mércia foi agredida no rosto e baleada. Depois, o veículo foi jogado dentro da água.