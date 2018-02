Justiça nega recurso a acusado pela morte de Celso Daniel

SÃO PAULO - O "Sombra", acusado de envolvimento no sequestro e homicídio do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, teve recurso negado nesta quarta-feira, 1º, pela 11ª Câmara de Direito Criminal, informou o TJ-SP.

A defesa de "Sombra" pedia a anulação da sentença de pronúncia, que leva o réu a júri popular. Oito são acusados pelo crime, mas até o momento somente Marcos Roberto Bispo dos Santos foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, após passar por júri, em 18 de novembro do ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio do 2010, a 1º Vara de Itapecerica da Serra pronunciou o júri para "Sombra". "Havendo dúvida sobre a real natureza do delito e indícios em detrimento do acusado, as questões deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que por força de expressa disposição da Constituição Federal, é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida", pontuou o juiz Antonio Augusto Galvão de França Hristov.