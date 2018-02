Justiça nega pedido de reabertura do Bahamas A Justiça negou ontem pedido do empresário Oscar Maroni, de 61 anos, para liberar o funcionamento da Boate Bahamas, em Moema, na zona sul de São Paulo. Após decisão judicial que cassou a interdição da casa feita em 2007 pela Prefeitura, o pedido de licença deveria ser analisado pela Subprefeitura da Vila Mariana. Mas Maroni tentou encurtar o caminho e pediu a licença direto na Justiça. A boate ainda não entrou com pedido de alvará de funcionamento na subprefeitura porque esperava a resposta da Justiça.