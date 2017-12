Justiça nega indenização a Herbert Vianna em caso de acidente com ultraleve O juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2.ª Vara Cível da Barra da Tijuca, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais do cantor Herbert Vianna contra a Ultraleger Indústria Aeronáutica, que vendeu ao cantor o ultraleve que caiu em 2001, matando sua mulher e deixando-o paraplégico. Ele pilotava a aeronave. O juiz analisou depoimento de testemunhas do acidente e concluiu que não houve perda do controle direcional por conta de eventual falha estrutural.