O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) negou a transferência de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, do Presídio Federal de Campo Grande para o Rio. O TRF-3 considerou Beira-Mar de alta periculosidade. Pesou contra ele a descoberta de um plano de fuga que incluía o sequestro do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.