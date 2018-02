Justiça marca para agosto julgamento do acidente da TAM em Congonhas O julgamento dos acusados de serem os responsáveis pela tragédia da TAM, que matou 199 pessoas no Aeroporto de Congonhas em 2007, foi marcado para os dias 7 e 8 de agosto do ano que vem. O juiz Márcio Assad Guardia deve dar sua sentença também nesses dias.