Justiça marca julgamento do casal Nardoni para março de 2010 A Justiça de São Paulo marcou o julgamento do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, acusados de matar Isabella, de 5 anos, em março de 2008. A data do julgamento foi divulgada nesta terça-feira, 15, pelo juiz Mauricio Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Forum de Santana. Os dois serão julgados às 13 horas do dia 22 de março de 2010.