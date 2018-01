Justiça mantém bloqueio a obra da Calçada da Fama O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta semana recurso do Grupo Biroska para continuação das obras da Calçada da Fama, no centro de São Paulo. O projeto encabeçado pela empresária Lilian Gonçalves na Rua Canuto do Val, em Santa Cecília, está parado há nove meses.