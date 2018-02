Justiça mandou reter dinheiro Em 2010, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com a ação civil pública por considerar que as autoridades da cidade foram omissas no caso das enchentes - desabrigados estariam esquecidos em pousadas, o rio permanecia assoreado e moradores desalojados estariam sendo obrigados a voltar para as casas em áreas de risco. O órgão ainda afirmava que a prefeitura se apropriou indevidamente de recursos de doações aos flagelados para reformar a sua sede.