Justiça manda soltar motorista que matou seis em Sorocaba

SOROCABA - A Justiça mandou libertar o comerciante Fábio Hiroshi Hattori, de 27 anos, acusado de atropelar e matar seis adolescentes na saída de uma rave, no dia 6 de abril na Rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Hattori, preso desde o dia do acidente, quando outras seis pessoas também ficaram feridas, dirigia embriagado. No inquérito, ele foi acusado pelos crimes de homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar.

A juíza Adriana Furukawa tomou a decisão no início da noite desta terça-feira, 22, após analisar um pedido do Ministério Público desqualificando os crimes para homicídio culposo - sem intenção de matar.

A magistrada determinou o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do comerciante e fixou uma fiança de 40 salários mínimos - cerca de R$ 29 mil - como condição para que o acusado responda o processo em liberdade. A fiança foi paga pela família do comerciante. O alvará de soltura foi expedido por volta das 19 horas.

expectativa do advogado do comerciante, Mário Del Cistia Filho, é de que ele seja posto em liberdade ainda na noite desta terça. O acusado está preso no Centro de Detenção Provisória de Tremembé. Três dos seis jovens feridos no acidente permanecem internados no Hospital Regional de Sorocaba. Outros três receberam alta.