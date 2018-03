Justiça manda recuperar Vila de Paranapiacaba

União e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) devem especificar as medidas tomadas no âmbito do PAC Cidades Históricas. A prefeitura, que incorporou parte da vila, deve apresentar relatório de restaurações já feitas e providências tomadas para candidatura de Paranapiacaba a Patrimônio da Humanidade. A MRS Logística, concessionária da ferrovia, deve dizer como vai proteger bens de sua área, como a Torre do Relógio.

O Iphan confirmou a inclusão da vila no PAC. Segundo a prefeitura, será anunciada neste mês a liberação de verbas para recuperação de sete imóveis.