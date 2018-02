Justiça manda prefeitura de Cotia demolir 44 imóveis em área de preservação

"Não restam dúvidas quanto à responsabilidade do município de Cotia, que agiu negligentemente no exercício de seu poder de polícia, ao não fiscalizar a ocupação irregular ocorrida em sua base territorial e não assegurar a ocupação ordenada do solo", declarou em seu voto o relator do recurso, desembargador Paulo Alcides. Segundo ele, a prefeitura pretendia obter financiamento para canalizar o córrego, mas não conseguiu. Ainda assim, de acordo com Alcides, a prefeitura tinha outras formas de evitar o agravamento da degradação ambiental.