Justiça manda paciente do SUS a hospital privado Dois pacientes que aguardavam atendimento na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) foram transferidos para leitos de um hospital particular por determinação da Justiça de Bauru, no interior de São Paulo. Acomodados em macas do Pronto-socorro Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento, da Vila Ipiranga, os dois pacientes esperavam por leitos de internação havia mais de dois dias. Como os gestores da saúde no município não providenciaram os leitos, a Justiça determinou a remoção.