Justiça manda Orkut pagar R$ 12 mil a jovem A Justiça do Rio condenou o Google Brasil a pagar R$ 12 mil à família de um jovem ofendido no Orkut. Em 2009, a senha do garoto, então com 13 anos, foi roubada e usada para ofender amigos dele. A mãe dele foi à Justiça após enviar vários pedidos de retirada da página. O Google disse que não poderia ser responsabilizado: o jovem era menor de idade e, pelo termo de política do site, não poderia ter uma página.