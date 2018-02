Justiça manda indenizar esquiador tetraplégico O esquiador americano Ryan Mitchel Bergeron obteve indenização de R$ 1,5 milhão do parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo (SP). Bergeron ficou paraplégico após acidente em show de esqui aquático no parque em 2008. A decisão foi dada pela 3.ª Vara do Trabalho de Jundiaí. Cabe recurso. O Hopi Hari disse que vai recorrer e não é responsável pelo acidente. A empresa GT Ultralights, que contratou o esquiador, deve dividir com o parque o pagamento da indenização. Ninguém da GT foi localizado.