Justiça manda Exército suspender revistas em casas da Vila Cruzeiro A 37.ª Vara de Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem a suspensão da operação de repressão ao tráfico que o Exército fazia na favela da Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. A decisão atendeu a pedido da Defensoria Pública do Estado, que considerou arbitrário o mandado de busca e apreensão expedido.