Justiça manda Estado reformar antigo quartel no centro da capital O governo do Estado sofreu mais uma derrota judicial no caso do quartel abandonado da antiga sede do 2.º Batalhão de Guardas, na região do Parque D. Pedro II, centro de São Paulo. Sentença de primeira instância proferida semana passada obrigou o governo a manter e recuperar o quartel. O local foi construído em 1860 e é tombado pelo órgão estadual do patrimônio (Condephaat).