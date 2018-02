Justiça manda duplicar estrada federal em SP A Justiça Federal determinou que a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) e a concessionária Transbrasiliana façam obras de melhorias, incluindo duplicação da pista, em um trecho de 117 km da BR-153, entre os municípios de Icém e Ubarana, no noroeste de São Paulo. A sentença do juiz Wilson Pereira Júnior, da 3.ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto, não é definitiva. Ela fixa multa de R$ 100 mil a ser paga pela União em caso de descumprimento da decisão.