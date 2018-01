Justiça manda demolir píer e deque irregulares A Justiça Federal determinou a imediata demolição do píer e do deque construídos irregularmente na Praia da Figueira, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. São quase 2 mil m² de obra sobre o solo e o mar em área da União. A decisão, que condena a prefeitura solidariamente e a empresa Avanti Empreendimentos Imobiliários S/A, atende a pedido do Ministério Público Federal. A prefeitura disse que não vai recorrer da decisão.