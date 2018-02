Justiça manda demolir casas em área ecológica A 1.ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura de Cotia faça a demolição de moradias irregulares em área de preservação ambiental. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado. Os 44 imóveis estão à margem do Córrego das Pedras. "Não restam dúvidas quanto à responsabilidade do município de Cotia, que agiu negligentemente no exercício de seu poder de polícia, ao não fiscalizar a ocupação irregular", declarou o desembargador Paulo Alcides.