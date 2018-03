Justiça manda Anac fiscalizar voos livres A Justiça Federal no Rio Janeiro determinou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que fiscalize a venda de voos livres duplos e panorâmicos na rampa da Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio. A medida atende a pedido do Ministério Público Federal. No mês passado, o instrutor de voo livre Wanderley Nascimento Coelho, de 42 anos, morreu ao cair de asa-delta na Pedra Bonita. Em março, no mesmo local, uma turista de 24 anos morreu ao cair de um parapente. A Anac disse que ainda não foi notificada.