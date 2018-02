Justiça manda agência licitar 2 mil linhas de ônibus no País A Justiça Federal determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que publique em um prazo de dez dias editais de licitação de todas as linhas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros com extensão superior a 75 quilômetros. Tomada a pedido do Ministério Público Federal, a providência atingirá aproximadamente 2 mil linhas que operam irregularmente desde 2008.