Justiça liberta acusado de roubar joalheria no Cidade Jardim

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo concedeu na terça-feira, 9, liberdade a Luciano Donizete de Souza, que era acusado de ter participado do roubo no Shopping Cidade Jardim à loja Corsage, única distribuidora da Rolex na América Latina, em julho deste ano. O acusado estava em prisão cautelar.

Na decisão o relator do processo, desembargador Vico Mañas, da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou a liminar em favor de Luciano, por ter se convencido que um vídeo mostrado pela defesa evidencia estar o acusado em uma loja distante da assaltada no momento do crime.

Segundo o desembargador, "a defesa juntou vídeo e declarações que indicam a presença do paciente e de sua filha, momentos após o crime, em estabelecimento comercial localizado em diversa e distante região da cidade". O julgamento do mérito ainda não tem data marcada.