Justiça libera rodeio de Jaguariúna

Com isso, os portões do recinto do Jaguariuna Rodeo Festival, na Red Eventos, na região de Campinas, foram abertos no início da noite de ontem. A organização disse esperar público de 40 mil pessoas por dia.

A liminar havia sido requerida pela Promotoria para prevenir danos à vida e à integridade física dos frequentadores do evento. No rodeio de 2009, quatro jovens morreram e dezenas ficaram feridos em tumulto no local. A Promotoria argumentou que o laudo pericial anexado ao inquérito policial que investiga as mortes atestou "graves deficiências" no lugar em que será realizado novamente o rodeio. Ontem, peritos inspecionaram o local, a pedido da juíza.