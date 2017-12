Justiça libera obra de arena no Jockey Club

A Justiça revogou nesta sexta-feira, dia 10, a liminar que impedia a construção de uma arena de shows para 7 mil pessoas no terreno do Jockey Club, na Cidade Jardim, zona sul da capital. A obra, que havia sido barrada por determinação judicial na segunda-feira, agora pode prosseguir normalmente. O espaço de espetáculos começou a ser construído em fevereiro sem as autorizações exigidas pelo poder público.

Um dos problemas era a falta de licença do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat), que tombou o Jockey em novembro de 2010. A juíza Liliane Keyko Hioki, da 3.ª Vara da Fazenda Pública, decidiu permitir a obra pois "o parecer da relatoria (do Condephaat) é pela autorização da obra". Outras autorizações, porém, não foram citadas.

A juíza ainda deve avaliar outras questões levantadas pelo Ministério Público. A Promotoria alega que a empresa solicitou autorizações para uma instalação de caráter provisório, enquanto o contrato da XYZ com o Jockey prevê quatro anos de espetáculos. Outro ponto que ainda precisa ser analisado é a falta de estudos de impacto de vizinhança.

Antes da decisão judicial, a obra já havia sido embargada pela Prefeitura. A Subprefeitura do Butantã informou que autuou a arena de shows em construção cinco vezes, entre 5 de fevereiro e 2 de maio, pelo descumprimento do auto de embargo emitido em 25 de março. Como os trabalhos continuaram, foram aplicados mais de R$ 800 mil em multas.