Justiça libera Cristina Mortágua da cadeia A juíza Ana Luiza Coimbra Mayon Nogueira, da 21.ª Vara Criminal do Rio, relaxou a prisão da ex-modelo Cristina Mortágua, presa em flagrante na segunda-feira, após agredir uma delegada. Ela estava presa na carceragem da Polinter, em Magé, na região metropolitana do Rio. A ex-modelo não precisou pagar a fiança de R$ 6 mil estipulada pela Justiça. Cristina foi com o filho de 16 anos à delegacia na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, para que ele prestasse queixa contra ela. Lá, a ex-modelo xingou policiais e deu uma joelhada no abdômen da delegada.