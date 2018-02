Justiça libera alvará provisório em São Paulo O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a liminar que suspendia a emissão e validade dos alvarás provisórios, criados por lei municipal de 2011 para regularizar a situação dos comerciantes paulistanos que funcionavam em imóvel que não tinham alvará de funcionamento. O alvará provisório tem duração de até quatro anos e serve para que as portas do comércio continuem abertas enquanto o proprietário do imóvel tenta regularizar sua situação. Mais de 14 mil documentos do tipo já foram emitidos na cidade.