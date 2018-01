Justiça interroga jogador acusado de matar a ex-mulher em SP

Acusado de matar ex-mulher Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos, o ex-jogador de futebol Janken Ferraz Evangelista será interrogado, nesta quinta-feira, 21, no 1º Tribunal do Júri, na Barra Funda. A audiência está marcada para começar às 13 horas e será presidida pela juíza Luciana Piovesan.

Além dele, serão ouvidas oito testemunhas de defesa, as oito de acusação e a posição do Ministério Público. A decisão se ele será mandado a júri popular poderá sair no mesmo dia. Janken responde por homicídio, subtração de incapaz e furto.

Em 22 de março deste ano, Ana Cláudia foi assassinada com oito facadas num apartamento no Jardim da Saúde, na zona sul da capital. Na mesma noite, câmeras do prédio registraram o ex-jogador saindo do imóvel com o filho do casal.

Três dias depois, a polícia deteve Janken na casa da mãe dele, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Trazido para São Paulo, ele contou que discutiu com a jovem após flagrá-la conversando ao telefone celular com o goleiro Fábio Costa.