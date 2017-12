Justiça fará mutirão de conciliação de dívidas imobiliárias em SP

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região faz na próxima semana, na capital paulista, um mutirão para conciliação em processos de dívidas imobiliárias. Serão negociados acordos em ações que tramitam na Justiça Federal de primeira instância.

As audiências acontecerão entre os dias 13 e 16, das 12h30 às 16h30, no Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista, nº 1.682, região central. A expectativa do TRF é realizar 225 negociações entre representantes da Caixa Econômica Federal e mutuários, mediados por juízes.

Para esta semana, os processos já foram pautados e as partes foram avisadas do dia e horário das audiências. Os mutuários interessados em participar de outros mutirões devem enviar uma solicitação ao correio eletrônico conciliar@trf3.jus.br.