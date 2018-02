Justiça do Rio suspende processo de filho de Eike O desembargador Antonio Carlos Bitencourt, da 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu na quinta-feira liminar à defesa de Thor Batista, filho do bilionário Eike Batista, que pedia suspensão do processo no qual ele é acusado de atropelar e matar o ciclista Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos. O acidente ocorreu na Rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense, em março de 2012. O processo fica suspenso até análise do mérito do habeas corpus onde é pedida anulação da ação penal.