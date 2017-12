Justiça divide prêmio da Mega entre pai e filho

Serafim vai devolver a Fazenda Nazaré, comprada com parte do dinheiro do prêmio. Fábio, segundo o advogado Ricardo Monteiro, deu ao pai 1.600 cabeças de gado, um apartamento em Cuiabá e três caminhonetes.

Segundo a polícia, a desavença entre eles começou em julho de 2006. Serafim era diretor do Banco da Amazônia quando Fábio ganhou o prêmio. O dinheiro foi depositado na conta do pai, que não concordou em transferir a quantia. A briga foi parar na Justiça, que bloqueou os bens.